В Москве подводят итоги акции "Выбираю чистый воздух"

Сегодня в Москве подводят итоги и награждают победителей четвёртой Всероссийской экологической акции "Выбираю чистый воздух".

В этом году к ней присоединились более десяти миллионов человек из 73-х регионов страны. Организаторы определили лучших конкурсантов в восьми номинациях и составили рейтинг самых активных городов. Тройку лидеров возглавили Красноярск, Челябинск и Стерлитамак. Также подвели промежуточные итоги "Эко трекера зелёных привычек", который был запущен в этом сезоне.

"Это не просто проект, это, скорее, такая новая экологическая культура по вовлечению и цифровизации добрых дел, скажем так. И дающая возможность не просто поучаствовать в чем-то, но и принять для себя определенный вызов, поставить для себя определенную цель в достижении каких-то общественных инициатив, связанных с экологией", - говорит сопредседатель Всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" Михаил Данькин.