В Москве представили проект "Танцевальная увертюра мира" балета "Кострома"

В Москве в рамках закрытия 20-го юбилейного сезона гастролей Русского национального балета "Кострома" - зрителям представили уникальный культурно-образовательный проект "Танцевальная увертюра мира".

Задачи программы - укрепить дружественные связи между странами БРИКС и государствами-партнёрами, познакомить зарубежную аудиторию с историей и многообразием нашей культуры и сформировать международное хореографическое сообщество.

В этом году балет "Кострома" уже показал проект в Объединённых Арабских Эмиратах и Египте, а в ближайшее время планирует выступить в Китае и Индии.