Яркие краски и современный дизайн: как в Москве преображают "панельки" 70-х

В 70-х квартиры в таких московских домах пользовались большим спросом. Спустя 10 лет ими массово начали застраивать спальные районы столицы. Сегодня это особый колорит города. Ими гордятся жители, а капитальный ремонт проводят, используя специальные технологии.

Яркие краски и современный дизайн. Глядя на этот дом, и не скажешь, что он был построен в 80-х годах прошлого века. Советская типовая панелька нового образца для своего времени была настоящим прорывом. Улучшенная планировка и яркое цветовое решение - характерное сочетание белого с красным или синим - выгодно отличали постройки от остальных серых зданий. Город развивался, менялась и архитектура. Требовались изменения. Теперь, благодаря новому подходу в ремонте с применением технологии "мокрый фасад", советские стены не только получили современный вид, но и функциональность.

"Это комплекс работ, который приводит к финишному результату – утеплённому, новому фасаду. Мы меньше подогреваем воду, подаём в дома горячую воду, потому что дома сохраняют тепло. И летом довольно таки прохладно, за счёт того, что фасад не прогревается насквозь, в квартирах образуется свой микроклимат", - говорит Иван Овсянников, ведущий инженер строительного контроля ГАУ МосжилНИИпроект.

А ещё такой фасад устойчив к влаге и обеспечивает в квартирах дополнительную шумоизоляцию, что особенно актуально для старых домов. Во время капитального ремонта мастера герметизируют межпанельные швы, утепляют их минеральной ватой, армируют и наносят штукатурку. Раньше эти швы приходилось раз в несколько лет обновлять, и дома имели характерный клетчатый узор.

"Панели, швы ссыхаются, и управляющей компании приходится их восстанавливать. Даже после капитального ремонта. Здесь такого нет, здесь обслуживание только мытьё фасада, более ничего", - говорит Павел Шевенков, заместитель генерального директора подрядной организации.

Начиная с середины семидесятых, квартиры в таких домах пользовались большим спросом. А в 80-е ими массово начали застраивать спальные районы Москвы.

Панельки для своего времени были доступным жильём, которые отвечали не только всем техническим характеристикам, но и вписывались в городскую архитектуру. Конечно, уже в 21 веке визуально они стали выбиваться из общей "картины" и теперь, благодаря новым фасадам, по сути, домам дарят вторую жизнь.

Их не просто перекрашивают, а продлевают срок службы. А хаотично разбросанные на фасаде кондиционеры, которые уродуют вид любого здания, лаконично закрывают корзинами в цвет фасадов. А ещё облагораживают балконы - всё по современным стандартам. Не трогают разве что остекление, оно является частной собственностью.

В этом году в рамках капитального ремонта в Москве по новой технологии отремонтируют более ста многоквартирных домов.