Жители ЖК в Рассказовке страдают из-за черной воды в квартирах

Ржавая, желтая, иногда даже черная! Такая вода льется из-под кранов в жилом комплексе в Рассказовке. Управляющая компания пыталась устранить проблему своими методами, но безуспешно. Теперь ситуацию взяла под контроль Государственная жилищная инспекция.

Набрать холодной воды в ведро, вскипятить на плите, остудить, отнести в ванную и только тогда можно помыть руки ребенку после улицы. Все потому, что из крана вместо горячей воды течет рыжая смесь.

Чистая вода здесь – роскошь. Жильцы уже выучили богатую цветовую палитру жидкости – от светло-желтого до черного. И началось всё почти сразу после заселения. Лидия с мужем переехали сюда в 22-м году, как только дом сдали. Застройщик уверял: это временно, дом новый, надо, чтобы все заселились и "слили" воду. Но, как часто бывает, нет ничего более постоянного, чем временное. Счета люди оплачивают исправно, да ещё приходится тратиться на замену сантехники.

"Нам пришлось купить дополнительно фильтр, сейчас мы купили дополнительно бойлер. Это все деньги. Плюс за это время мы поменяли уже два крана", - говорит Лидия Костырева, местная жительница.

Хуже стало в июле этого года после плановой промывки систем ГВС, теперь в некоторых квартирах такая смесь льется без перерыва. Управляющая компания промывает трубы почти каждую неделю, но жители уверяют, что после этого становится только хуже. В управляющей компании уверяют: делают всё возможное, даже временно отменили плату за горячую воду, правда не за два года.

"По дорожной карте мы идем двумя путями: комплексная промывка системы с ее модернизацией для достижения более эффективного результата. В части жилой будем менять элементы, на которых проявляется коррозия", - говорит Сергей Караваев, управляющий директор застройщика "Переделкино ближнее".

Элементов таких немало, о чем свидетельствуют эти кадры. Теперь ситуация на особом контроле Государственной жилищной инспекции, а за халатность управляющей компании грозит реальная ответственность.

"Управляющей организации "Комфорт Сити" выдано предписание на устранение нарушения. Кроме того, за предоставление некачественной коммунальной услуги, управляющая организация и должностное лицо будут привлечены к административной ответственности", - говорит начальник Жилищной инспекции по ТиНАО Юлия Максимова.

Жители надеются, что теперь управляющая компания устранит не только последствия своих нарушений, но и их причину. И воду, которая течет из кранов, можно будет бесстрашно пить, как это делают все москвичи.