Малый театр открывает 270-й сезон премьерой по роману Набокова

Малый театр открыл новый сезон необычно. Впервые на сцене, созданной для Островского, поставили спектакль по Набокову. Причём по одному из сложнейших произведений классика - роману "Защита Лужина". Авторский текст сохранили, добавили лишь диалоги и внутренние монологи героя. Получилось не просто исследование мира гения, а повод для глобальных размышлений.

По всем параметрам эта постановка претендует на уникальность. Во-первых, инсценировка по Набокову. Во-вторых, открывает юбилейный 270-й театральный сезон. В-третьих, действие так близко к зрителю, что кажется: протяни руку и станешь участником происходящего.

Камерная сцена даёт ощущение сопричастности. "Защита Лужина" - о нелегкой жизни гения, человека без кожи. По жанру - драма. В центре которой - шахматист, при любой возможности сбегающий в мир с понятными ему правилами игры. И где он - победитель.

Из одноимённого романа Набокова режиссёр Владимир Данай написал пьесу, на 99% сохранив авторский текст. Адаптировал для сцены, насытил диалогами. К примеру, из думающего молчуна Лужина сделал героя рассуждающего.

"Когда я стал сочинять, я понял, что не получится мало говорить. У него такой не человеческий разговор. Как будто он не от мира сего. И в этой быстрой речи есть его закрытие от мира", - говорит Владимир Данай, режиссер-постановщик, автор инсценировки.

Главная роль у Михаила Зубарева. В поисках фактуры артист брал уроки шахмат, трижды перечитывал роман и, чтобы лучше передать душевную организацию своего персонажа, даже изучал поведение нестандартных людей.

"У него конфликт в целом со всем миром. Я ориентировался на то, что это человек с оголённым сознанием. Он видит мир совершенно по-другому", - говорит Михаил Зубарев, исполнитель роли Лужина.

Как самая сильная шахматная фигура ведёт себя возлюбленная Лужина. Она в его партии - ферзь или, как ещё говорят, "королева". Даёт гению опору, спасает от жестокой реальности. Правда, до тех пор, пока гроссмейстер не решит выйти из игры.

"Когда я прочитала роман, у меня возник вопрос, а что нужно было бы исправить, чтобы этой ситуации не было? Как и кто из героев должен был вести себя по-другому, ну, в частности, моя героиня. Что нужно было сделать, чтобы был хэппи-энд? И я нее нашла этого ответа", - говорит Елизавета Долбникова, исполнитель роли жены Лужина.

Шахматы, как и в романе Набокова, так и на сцене, - лишь повод поговорить о важном. А заодно поразмышлять. О человеческих взаимоотношениях, о любви к ближнему да и, собственно, о жизни, в которой, как и в шахматах, победа зависит от правильного хода.