В Москве произошёл пожар в строящемся ЖК "Шагал"

Сразу два крупных пожара произошли в Москве за сутки. Один из них тушили утром в районе ЗИЛа. Там загорелась крыша строящегося дома в жилом комплексе "Шагал". Густой чёрный дым был виден из нескольких районов города. Уточняется, что горели стройматериалы и мусор. Сейчас пожар потушен. Пострадавших нет.

А накануне вечером горел склад на Рязановском шоссе в районе Щербинки. Площадь возгорания достигала 1200 квадратных метров. Была угроза, что пламя перекинется на соседнюю заправку и ЛЭП. Как выяснилось, склад не эксплуатировался. Причины произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших нет.