Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Звезды проверяют вашу нервную систему на прочность: дедлайны смещаются, рутины буксуют. Главное – не разбрасывайтесь, займитесь чем-то одним.

Тельцы

Планам на шопинг или развлечения не суждено свершиться: нужного размера одежды уже нет, а билеты в партер закончились еще вчера. Что ж, зато ваши деньги целы.

Близнецы

Дома все может пойти не по сценарию: техника "случайно" перестанет работать, а семейные планы сорвутся. Ссоры ничем не помогут, настройтесь на компромисс.

Раки

Документы решили поиграть в прятки, а поездки рискуют затянуться. Имейте при себе запасной план и термос с чаем – пригодятся и для дороги, и для нервов.

Львы

Покупки разочаруют, а финансовые дела потребуют больше терпения, чем обычно – так уж встали звезды. Но не драматизируйте, скоро ситуация изменится.

Девы

Ваш Меркурий спорит с мрачным Сатурном в Рыбах – дела буксуют, а мир слегка тормозит. Но мы-то знаем: иногда задержка – это повод для перезагрузки.

Весы

Звезды зовут к уединению: внутренние диалоги окажутся важнее внешних разговоров. Слушайте интуицию – она поможет принять самые верные решения.

Скорпионы

Соцсети сегодня кипят, но не все, что пишут, стоит воспринимать всерьез. Сатурн подсказывает: лайк – не всегда поддержка, а молчание друга – не конец света.

Стрельцы

Работа напомнит, кто тут главный: планы меняются, письма теряются, коллеги тормозят. Но именно сегодня родятся идеи, которые позже помогут вам в карьере.

Козероги

Учеба и поездки потребуют внимания: информация будет путаться, расписания сдвигаться. Не злитесь на хаос – используйте его, чтобы увидеть новые перспективы.

Водолеи

Финансовые дела сегодня – тот еще квест: страховки, выплаты, налоги – все кажется непонятным и сложным. Не принимайте решений, пусть эмоции остынут.

Рыбы

В отношениях все хрупко: одно слово не так - и тень сомнений готова уютно устроиться между вами. Сегодня важно говорить мягко и слушать внимательно.