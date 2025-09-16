Что утаила Алла Пугачева в первом за несколько лет интервью

На днях Алла Пугачева дала первое за долгое время интервью. Оно заняло несколько часов. Говорят, Примадонна вела беседу на протяжении трех дней. Психолог Татьяна Василькова проанализировала откровения артистки.

"Что сразу бросается в глаза? В один из моментов Пугачева задалась вопросом: "Как бы я жила там?" Это говорит о том, что ей даже сложно в данный момент произнести Россия", - считает эксперт.

По мнению специалиста, Примадонна сама создала условия для такой своей жизни. Однако, считает психолог, несмотря на свои высказывания, артистка все равно тоскует по Родине. Эксперт отметил, что это считывается на протяжении всего интервью, передает "МК".

"Даже, не живя здесь, она эмоционально соединяется со своей страной, говоря о ней. И теперь ответ на вопрос: хочет ли она вернуться обратно в Россию, про которую он готов три дня напролет говорить, под камерами становится очевидным. Хочет", - заключил психолог.