Уникальный барельеф Горького нашли на киностудии в Москве

Уникальный барельеф нашли на киностудии имени Горького, которая отмечает в этому году 110-летию. Артефакт нашли в историческом здании на улице Сергея Эйзенштейна, когда готовили костюмы и реквизит к переезду в новое помещение. Среди вещей оказался и барельеф Максима Горького, имя которого студия носит с 1948 года.

"Я определила, что барельеф 50-х годов, по технике исполнения: это папье-маше, покрытое грунтом и краской, имитирующей металл. По такой технологии изготавливались как раз такие бутафорные предметы 50-х гг. На основание этого у нас началось такое расследование", - рассказывает Наталья Левина, руководитель департамента "Костюмы и реквизиты" Киностудии Максима Горького.

По архивам установили, что автор - художник-постановщик Валентин Шихарев, который в середине прошлого века создавал марки киностудии. А вдохновлялся бюстами и памятником Горького работы советского скульптора Ивана Шадра. Эта эмблема успела появиться в начале всего нескольких фильмов, выпущенных на студии, а ещё на официальных бумагах. Потом про неё забыли. Теперь барельеф выставят в центральном корпусе.