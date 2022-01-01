Предприниматели из САО собрали для военнослужащих продуктовые наборы

Владельцы магазина, бара и салона красоты в Левобережном районе Северного административного округа за один раз передали военнослужащим 250 продуктовых наборов, в которые вошли супы, вторые блюда, домашнее варенье и сгущенка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Геннадий Фролов с супругой поддерживают бойцов с 2022 года. Раньше они собирали все, что только можно было отправить в зону СВО, к примеру одежду, после стали закупать генераторы, а сейчас сделали упор на еду", - сказано в сообщении.

Благодаря общим усилиям удалось собрать 100 больших банок супа, в том числе ухи, и вторые блюда – гречку с мясом, 25 упаковок тушенки, 15 банок домашнего варенья и другие домашние заготовки.

Сотрудники салона красоты на ул. Беломорская уже год помогают бойцам. В основном они отправляют на фронт продуктовые наборы и намерены продолжать это делать и дальше.

"Нам удалось собрать 50 банок тушенки с гречкой и курицы с перловкой. Выбирали так, чтобы было вкусно и полезно. Все блюда можно сразу разогреть и съесть, это помогает нашим ребятам не отвлекаться на долгую готовку", – приводятся в сообщении слова предпринимателя Павла.

В Левобережном районе также есть бар, команда которого передает гуманитарную помощь военнослужащим с 2024 года. Один из последних грузов состоял из 100 банок вторых блюд: рисовой и гречневой каши с мясом, а также 25 банок сгущенки. Практически всю продукцию, которую собрали сотрудники, можно разогреть на сухом огне, отметил представитель бара. Таким способом удобно готовить тушенку – специальный состав горючего в форме таблеток идеально подходит для фронтовых условий, когда скорость и компактность очень важны.