Полина Диброва намекнула на расставание с Товстиком

Полина Диброва дала откровенное интервью Лауре Джугелия, в котором изложила свою версию событий, вокруг которых не утихает шумиха последние несколько недель. Четвертая жена популярного ведущего Дмитрия Диброва призналась, что у них с Романом Товстиком давно была обоюдная симпатия, но отношения завязались только в начале года.

"Были какие-то моменты. Так получилось. Я не помню даже. Как-то встретились. У меня с мужем ровно так же было. Встретились, увиделись, и что-то щелкнуло. Так и здесь произошло. Были ли мы интересны друг другу прежде? Да. Но просто никто никогда не мог себе ничего позволить. Человек очень сильно задел мое сердце", - призналась Полина.

Потом она сообщила мужу, что уходит от него. Сейчас Диброва снимает дом неподалеку и не строит далеко идущих планов. Более того, она намекнула на расставание с Товстиком, который в настоящее время решает свои семейные проблемы. "Мы сейчас на неком удалении", - интригующе сообщила Диброва.

При этом Полина подчеркнула, что ее расставание с мужем не прошло безболезненно, как многим кажется со стороны. "И у меня, и у него есть обиды. Так просто 16 лет не проходят. Так просто люди не принимают решения, что брак подошел к концу. Значит, на это есть свои обстоятельства. И это уж точно не эта влюбленность какая-то. Это понимание, что дальше иду сама", - заявила Полина.

Диброва подчеркнула, что ушла от мужа не прельстившись деньгами другого мужчины. Более того, даже вещи перевозить в новый дом ей помогали не специально нанятые люди, а подруги. "Где мои олигархи? У меня гардеробная вместе с бабушкой", - призналась Диброва.