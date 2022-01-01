Камилла Паркер-Боулз придумала нелепое оправдание, чтобы не идти на похороны с Карлом III: слухи о разводе оказались правдой?

В Британии прощаются с герцогиней Кентской Кэтрин. Она скончалась почти две недели назад, 4 сентября. Траурная церемония проходит в Вестминстерской соборе.

Герцогиня Кентская была супругой герцога Кентского Эдварда — двоюродного брата Елизаветы II. После кончины королевы в 2022 году Кэтрин стала самым старшим членом британской королевской семьи.

На похороны герцогини пришли принц Уильям и Кейт Миддлтон, не пропустил траурное мероприятие и Карл III. При этом королева Камилла отказалась ехать в Лондон на церемонию прощания, сославшись на болезнь. У Паркер-Боулз насморк. В ближайшие дни короле предстоит серия важных встреч, поэтому она решила остаться в своем поместье Милл-Хаус в Уилтшире и лечиться.

Отметим, что на днях издание RadarOnline сообщило, что 77-летняя королева все меньше времени проводит рядом с мужем. Утверждается, что Паркер-Боулз оставила больного раком Карла III и переехала в свою резиденцию Рэй-Милл-Хаус в Уилтшире.

"Они развелись во всем, кроме названия. Камилла большую часть времени живет в Рэй-Милл, а Чарльз уезжает в Хайгроув или Кларенс-Хаус. На данном этапе это брак для видимости и поддержания репутации", — сообщил журналистам источник, близкий к монаршему дому.

Король и королева и раньше периодически жили порознь. Пара с самого начала договорилась, что каждому необходимо отдельное место для отдыха. Ни для кого не было тайной, что спят Камилла и Карл в разных комнатах, мол, так они лучше высыпаются. Личное пространство даже помогало сохранять брак, они успевали соскучиться и были рады встречам, но через несколько лет это стало привычкой. Супруги отдалились еще до того, как у Карла III обнаружили рак. Сегодня король поглощен заботами о своем здоровье, а его жена наслаждается "миром вдали от королевских забот".