ЦАХАЛ призвала власти Йемена эвакуировать людей из портового города Ходейда

Израильские ВВС нанесут аудар по йеменскому порту Ходейда в ближайшее время. Сообщив о своих планах, армия обороны Израиля призвала йеменские власти провести эвакуацию гавани.

В сообщении ЦАХАЛ зона удара выделена на карте. Израильские военные уточняют: срочно эвакуировать всех, находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях необходимо для их безопасности.

Хуситы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Кроме того, они контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря и обстреливают связанные с Тель-Авивом суда. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам, передает РИА Новости.