Москвичей предупредили о второй волне активности клещей

Рост активности клещей зафиксирован в Москве. Это "вторая волна", которая обычно начинается в конце августа и может продлиться до ноября, пояснили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

По словам специалистов, клещей на время ослабил летний зной, однако установившаяся прохлада и высокая влажность снова создали для них благоприятные условия. В зимнюю спячку паразитов отправят только первые устойчивые заморозки, отметили в ведомстве.

Столичным жителям напомнили о мерах предосторожности. Рекомендуют надевать одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, заправлять брюки в высокую обувь, использовать головные уборы и обрабатывать одежду репеллентами. После прогулок надо осматривать одежду и открытые участки тела, приводит советы экспертов ТАСС.