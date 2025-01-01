Путин посетил одну из основных площадок учений "Запад-2025". Все подробности

По легенде учений морские пехотинцы штурмуют один из портов на Балтийском море. Бойцы оперативно закрепилась на берегу, подавив огневые точки противника. Следом к берегу подходят десантные катера. И вот уже из трюма один за одним появляются российские бронетранспортеры. Но перед этим свое мастерство должен проявить экипаж десантного катера, ювелирно пришвартовавшись к берегу в нужный момент.

Всего в совместных российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2025" задействовано свыше 230 кораблей. 333 самолета и вертолета. И еще около 10 тысяч единиц различной наземной военной техники.

"Это все современная техника, используемая в практической боевой работе. Планы учений строятся исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции", - отметил Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий лично наблюдал за завершающим этапом учений на полигоне Мулино в Нижегородской области. Театр условных военных действий с высоты нескольких сотен метров. Отсюда хорошо видны и работа артиллерии, и танковые атаки на опорные пункты условного противника. И, конечно же, удары нашей авиации.

"Учебные задачи решаются в рамках операций на западном и северо-западном стратегических направлениях. А также коалиционной группировкой войск на условном нижегородском направлении", - доложил министр обороны Андрей Белоусов.

В число коалиционных сил, о которых говорит министр, входили и иностранные военные. Шесть государств, включая Индию, направили свои воинские контингенты для непосредственного участия в учениях. Еще 10 государств прислали своих наблюдателей, среди которых был и представитель США, что на Западе в буквальном смысле ошарашило многих. По итогам учений Владимир Путин поблагодарил иностранных военных за участие.

"Вы посмотрели, как на основе опыта использования ВС в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия. Хочу вас поблагодарить за ваше присутствие. И выразить надежду на то, что сегодняшнее мероприятие с ваши участием будет укреплять наше взаимодействие. И прошу передать самые наилучшие пожелания вашему военному и политическому руководству", - сказал глава государства.

Интерес с совместным российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2025" действительно был колоссальный. Не меньше иностранных гостей интересовала и российская военная техника, которая доказала свою эффективность в условиях реальных боевых действий. Верховному главнокомандующему ее тоже показывают. Тут и модельная линейка российских дронов, и стенд со снайперским оружием. В том числе - новая винтовка "Аркуда СТ", которую Владимиру Путину представил герой России Ярослав Якубов.

Тепловизионные очки "стрекоза" вот-вот пойдут в серию, Путин примерил. Заинтересовали верховного главнокомандующего и электромотоциклы, которые используют наши бойцы для быстрого и бесшумного передвижения к линии боевого соприкосновения. А также для штурмовых действий.

Верховный главнокомандующий из пункта управления прекрасно все видел. И как по легенде учений противник пошел в атаку, и как ее отразил совместный российско-белорусский контингент, перейдя в решительное наступление.

"Цель учений заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиты от любой агрессии Союзного государства", - подчеркнул президент.

То, что Союзное государство под надежной защитой, сомневаться не приходиться. Учения "Запад-2025" это в очередной раз подтвердили.