"Интервидение": за первое место поборются представители 23-х стран мира

Карельские березы, как и купола древних православных храмов, солистка из Эфиопии Нетсанет Султан видит впервые. Во время экскурсии по парку "Зарядье" позирует, задает вопросы и рассказывает о себе. Чем ближе финальный концерт, тем насыщеннее репетиции, важно хоть ненадолго отвлекаться. Прогулка по Москве - как пешая, так и речная - для участников долгожданная.

Пока к выходу на сцену готовятся исполнители, серьезная работа идет за кулисами. В преддверии грандиозного шоу, которое состоится уже в эту субботу, организаторы провели большую пресс - конференцию и рассказали, что ждет участников и гостей.

"Откроет шоу Куба, а завершит Индия. Достаточно символична вот эта очередность, передает всемирный охват "Интервидения". Конкурсанты исполнят песни на своих национальных языках. Это была специальная договоренность. Мы надеемся, что весь зал, все тысячи и тысячи зрителей, миллионы зрителей по всему миру, а трансляции будут вестись по практически всем континентам, почувствуют атмосферу гармонии, взаимного уважения и дружбы", - сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

В прямом эфире "Интервидение" покажет Первый канал. В конкурсе принимает участие музыканты из 23-х стран. Это БРИКС, Глобальный Юг, США, Ближний Восток, СНГ. Ожидается, что трансляцию увидят более 4 миллиардов человек. В ней планируют задействовать искусственный интеллект и технологию дополненной реальности. Все для того, чтобы о музыкантах узнала вся планета. И хотя в Москве присутствуют музыкальные послы со всех континентов, кроме Австралии, некоторые страны, продолжает Сергей Кириенко, глава наблюдательного совета "Интервидения", первый заместитель руководителя администрации президента России, не дали своим артистам принять участие в конкурсе.

В этом году - 65 лет с момента основания "Интервидения", а песни, которые исполнялись на конкурсе, поют и любят до сих пор. И это наверняка вдохновит музыкантов.

"Такие большие мероприятия, которые привлекают глобальную аудиторию, они как нельзя лучше работают на то, чтобы вовлекать молодежь, поскольку искусство - это, наверное, самый эффективный и самый понятный язык международного общения", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко, глава организационного комитета "Интервидения".

Девиз конкурса - "Музыка в сердце твоей страны", а значит, никаких навязанных требований и стандартов. Напротив - приветствуются самобытность, национальный колорит и все то, чем гордятся и что любят в стране исполнителя. А значит, шоу обещает быть незабываемым.