В России в ближайшее время стартует новая патриотическая акция "Песни и кино - нашим героям".

В ней примут участие народные и заслуженные артисты, военные документалисты и герои фильмов с передовой. Организаторы - телеканалы Ru.tv и RT при участии "Русской медиагруппы". Ранее они уже проводили патриотический марафон "Музыка в цехах". Тогда российские исполнители отдали дань уважения работникам оборонных предприятий, которые трудятся в четыре смены и своевременно обеспечивают фронт техникой и снарядами.

Чтобы поддержать воинов, известные артисты и документалисты дадут концерты и проведут кинопоказы в госпиталях, где участники спецоперации проходят лечение и реабилитацию.

"Посмотреть в глаза тем людям, которые ради нас, ради нашей мирной жизни берут автомат и идут защищать нас, нашу страну, наших общих детей. Наши песни, нашу жизнь. Поэтому мы в тылу должны быть еще сильнее", - отметил Николай Басков, народный артист России.

"Выступить для таких людей - это большая честь. И это прекрасный пример из нашего прошлого, когда в ВОВ были агитбригады, которые выступали и на фронте, и на предприятиях в тылу. И сейчас эта замечательная акция, когда наши ребята проходящие реабилитацию и восстановление, действительно нуждаются не только в медицинском надзоре. Но и в гуманитарной, духовной, энергетической поддержке", - добавил Денис Майданов, заслуженный артист России.