Володин: Мир стал многополярным и имеет шанс быть более справедливым

В Госдуме стартовала осенняя сессия. Уже 16 сентября на повестке парламентариев было 89 вопросов.

В числе приоритетных законопроектов - поддержка участников спецоперации и их семей. В этой части уже принято более 130 инициатив, еще около 30 - на рассмотрении. Предстоит большая работа над федеральным бюджетом на ближайшие три года. А еще - решение вопросов демографии, защиты граждан от финансового мошенничества, борьба с незаконной миграцией.

По традиции заседании началось с выступления спикера. Вячеслав Володин рассказал, что накануне встречался с президентом.

"Ситуация в мире кардинально поменялась. Мир стал многополярный, а это значит - имеет шанс быть более справедливым. Наша задача сделать все для того, чтобы решения, принятые на уровне глав государств, законодательно были обеспечены. И мы должны со своей стороны внести вклад в развитие в рамках парламентского измерения", - указал председатель Госдумы.