Умер голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд

Роберт Редфорд скончался в США. Американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру было 89 лет, пишет издание The New York Times. Как сообщила исполнительный директор рекламного агентства Rogers & Cowan Синди Бергер, Редфорд умер 16 сентября в своем доме в штате Юта. Актер умер во сне, конкретная причина пока неизвестна.

Блиставший на большом экране актер стал оскароносным режиссером. Издание напоминает, что его фильмы-хиты часто помогали Америке осознать себя. За кадром Редфорд выступал в защиту окружающей среды и способствовал развитию движения независимого кино.

В заявлении отмечается, что Редфорд испытывал отвращение к примитивному подходу Голливуда к созданию фильмов. Режиссер в своих лентах затрагивал такие серьезные темы, как политическая коррупция и человеческое горе, что находило отклик у зрителей.