Сильный пожар вспыхнул в йеменском порту Ходейда из-за удара Израиля

Сильный пожар вспыхнул в йеменском порту Ходейда в результате ударов израильской армии. Об атаке Израиля на город, расположенный на берегу Красного моря в районе, подконтрольном хуситам из мятежного движения "Ансар Аллах", сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Аl Masirah.

Силы противовоздушной обороны хуситов отражают атаку израильской авиации, заявил военный представитель движения Яхья Сариа. По данным телеканала, в городе гремят мощные взрывы, есть жертвы среди мирного населения.

Ранее ЦАХАЛ выступила с предупреждением властям Йемена. Тель-Авив рекомендовал начать срочную эвакуацию из Ходейды. В ЦАХАЛ заявили, что намерены нанести удар по порту в ближайшее время.