Искалеченная в Дубае модель Ковальчук раскрыла правду: "Да, я хотела красивой жизни!"

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине одной из дорог в Дубае. Девушку с переломами позвоночника, рук и ног доставили в больницу. Несколько недель она была без сознания, а когда пришла в себя, не могла говорить.

Сейчас Мария находится с семьей в Норвегии, она перенесла девять операций, медики говорят, что придется сделать еще одну, когда девушка окрепнет. Но уже Ковальчук может ходить без посторонней помощи. Модели очень повезло, после столь страшных травм у нее остался лишь шрам на лбу.



Летом Мария дала интервью Ксении Собчак, в котором попыталась обелить свою репутацию. Она отрицала, что занимается эскортом, но была вынуждена признаться, что продавала свои откровенные фото. После интервью Ковальчук едва ли не каждый день приходится оправдываться, почему она оказалась в Дубае и что там делала. В итоге модель не выдержала и раскрыла правду. Маша говорит, что просто хотела жить как в кино.

"Мне нечего вам сказать. Ну чего же вы еще от меня ждете?! Да, я хотела красивой и яркой жизни, как в соцсетях, но оказалась лишь в шаге от пропасти… А там увидела лишь тень и ее обман. Я не злюсь на вас, я вас прекрасно понимаю. Порой жизнь сама пишет сценарии, а я лишь актер без сценария…" — заявила 20-летняя блондинка.



Ковальчук уверяет, что горько пожалела о том образе жизни, который вела до трагедии. Сейчас она пытается стать как все, найди дело, которое придется по душе.

"Теперь я выбираю не пустые мысли, а что-то делать. Я стала лепить из глины, вести стримы, все что было на паузе я теперь реализовываю и действую. Что может быть хуже бездействия?" — рассуждает Мария на своей странице в соцсети.