Артиллерия ВСУ обстреляла топливные склады Запорожской АЭС

Пожар вспыхнул в 400 метрах от топливных резервуаров Запорожской АЭС в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Как сообщила пресс-служба атомной станции, горит сухая растительность на прилегающей к резервуарам с дизельным топливом территории.

В сообщении отмечается, что угрозы основным объектам инфраструктуры АЭС в настоящее время нет. Радиационный фон на станции и окружающей территории находится в пределах нормы. Ситуация под контролем, экстренные службы ликвидируют возгорание, пострадавших среди персонала станции нет.

Руководство АЭС подчеркивает, что вспомогательные объекты станции, в том числе и топливные склады, конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов. Пожар на топливных складах потенциально может привести к катастрофическим последствиям.