Трамп раскрыл формат возможной встречи Путина с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским могла бы принести значительные результаты в урегулировании кризиса на Украине. Заявление американского президента Дональда Трампа приводит Bloomberg TV.

По мнению Трампа, такая встреча возможна при одном условии: в ней должен участвовать сам американский лидер. Глава Белого дома заявил, что ему придется сесть за стол переговоров с Путиным и Зеленским, потому что они "ненавидят друг друга".

В Москве ранее указали, что возможные переговоры Путина с Зеленским окажутся бесполезными без предварительной подготовки. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона настаивает на тщательной подготовительной работе к встрече на высшем уровне.