Анну Цомартову нашли? Вот что удалось узнать Андрею Малахову

Студентка университета МВД и спортсменка Анна Цомартова бесследно пропала два года назад. Девушка после соревнований в Каспийске вышла прогуляться, и больше ее никто не видел.

Мать Анны Диана Цомартова не теряет надежды. Женщина ищет дочь, изучая по секундам последние ее дни. Диана уверена, что Анна жива, а ее исчезновение было тщательно спланировано. Намек на это женщина нашла в телефоне дочери. На одном из последних видео Цомартова запечатлела свой последний маршрут.

К расследованию исчезновения спортсменки подключился Андрей Малахов. Один из экспертов, которого ведущий позвал в студию, разделяет версию родных о том, что Анну могли завербовать.

"Сначала вы делали из нее мальчика, потом она попала в казарму в институт МВД, а потом пошла жить в квартиру. Для ловцов душ — это лакомый кусочек. Тут сработали спецслужбы. Ваша дочь великолепный материал для вербовки: она юрист, спортсменка, хорошо владеет телом, умная, восточная внешность, знает языки", — заявила криминалист Галина Запорожцева.

Более того, похожую на Цомартову девушку заметили в Эмиратах. Ее один из российских туристов снял на камеру мобильного телефона, но когда у девушки спросили, действительно ли она Анна Цомартова, та ответила на чистом русском: "Нет, вы ошиблись".

Мама спортсменки сразу полетела в ОАЭ, чтобы искать Анну там. Но ни беседа с консулом, ни запрос в следственные органы пока результатов не дали.

Родители студентки зацепились за призрачную надежду, что Анна жива и находится в Дубае. Мама Цомартовой публично обратилась к девушке, в надежде, что та ее услышит.

"Аня, мне все равно на этот мир. Если бы ты была сейчас тут, то я готова уйти в монастырь ради тебя, я никогда не остановлюсь и не откажусь от поисков. Я тебя очень люблю Анечка, нет никакой причины, чтобы было иначе. У меня нет никаких стереотипов, я люблю тебя. Иди домой. Мы тебя ждем", — произнесла Диана в эфире шоу Андрея Малахова.