Российские военные уверенно развивают наступление на всех стратегически важных участках фронта. Наносят поражение живой силе, технике и инфраструктуре ВСУ на передовой и в тылу.

Пункт временной дислокации противника ракетным ударом с воздуха был ликвидирован экипажем вертолета Ми-35М. Отработав точно по целям, пилоты обошли вражеские ПВО и вернулись на аэродром вылета. На подступах к Красноармейску неонацистов атаковали операторы ударных дронов. Несколькими сбросами был разрушен блиндаж боевиков.

Мощную огневую поддержку штурмовым отрядам на передовой оказали танкисты. Т-80 с дистанции около 10 километров серией выстрелов накрыл опорный пункт ВСУ в лесополосе. Ночную попытку ротации противника пресекли артиллеристы. Координировали огонь с помощью беспилотников.