Старший сержант Шлейков под огнем противника на себе вынес с поля боя раненого сослуживца

Старший сержант Андрей Шлейков под постоянным обстрелом и вражескими атаками FPV-дронов оказал первую помощь раненому товарищу на поле боя и вынес его на себе в безопасное место. А после передал группе эвакуации, чем спас жизнь сослуживцу. Затем Андрей продолжил выполнять поставленные задачи.

Ефрейтор Эдуард Закирзянов, обнаружив диверсионно-разведывательную группу противника, вступил в бой и, уверенно действуя в зоне своей ответственности, смог сковать движение неонацистов. Используя стрелковое оружие и грамотно выбирая позиции, он уничтожил большую часть диверсантов. В результате враг понёс потери и отступил.