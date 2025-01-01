Российские ПВО сбили 8 украинских дронов в ночь на 17 сентября

В ночь на 17 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотников. В частности, по три – над Ростовской и Брянской областями и по одному над Воронежской и Курской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Накануне, 16 сентября, Владимир Путин появился на стратегических учениях "Запад-2025" в военной форме. Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту о проведении учений. Глава государства отметил, что их цель - отработка защиты Союзного государства от любой агрессии. Путин также осмотрел образцы вооружения и специальной военной техники, задействованных в военной операции на Украине.

Кроме того, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи в ходе учений "Запад-2025". Полет прошел над нейтральными водами Баренцева моря в течение четырех часов. Ракетоносцы отработали электронные пуски крылатых ракет по критическим объектам "противника".

Военные из трех стран НАТО, в том числе представители Вооруженных сил США, наблюдали за совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2025". Глава белорусского Минобороны, по его словам, успел с ними пообщаться и посоветовал наблюдать и делать выводы.