Трамп: Зеленскому придется заключить соглашение

Украинский лидер Владимир Зеленский может добиться урегулирования украинского кризиса лишь посредством соглашения сторон. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед тем, как отправиться в Британию.

Ранее Трамп высказался о возможной встрече президента России Владимира Путина с главой киевского режима. По словам американского лидера, такая встреча может состояться лишь при условии присутствия на ней самого президента США.

Трамп также высказался о позиции Евросоюза. Глава Белого дома подчеркнул, что Европе нужно прекратить покупать нефть у России, передает Bloomberg.