Полина Диброва пострадала из-за жены любовника: "До сих пор руки трясутся"

Полина Диброва впервые после сообщения о разводе дала откровенное интервью. Жена шоумена в беседе с Лаурой Джугелия представила свою версию событий. Полина призналась, что у них с Романом Товстиком давно была обоюдная симпатия, но отношения завязались только в начале этого года.

Когда о связи Дибровой с женатым миллиардером прознала общественность, разразился скандал. Полина упрекнула жену Романа Елену в том, что женщина вынесла личную драму на публику. Мол, из-за у нее у всех возникли проблемы.

"Я понимаю ее прекрасно. Она убитая горем женщина. Если ей от этого станет легче, то я готова взять на себя этот удар. Пусть будет так! Ей нужно строить свою личную жизнь, ей нужно понимать, как она будет жить дальше. Я даже готова как-то с ней... Что я могу сделать? Если это нужно ей, я готова пойти на какой-то разговор", — заявила Диброва.

Полина уверяет, что Елена ей не враг. Более того, разлучница великодушно согласилась встретиться и поговорить с обманутой женой Товстика. Но, при этом Диброва отметила, что Елена не одинока, мол, у нее есть дети и подруги, ее поддерживают. Даже Андрей Малахов пришел на помощь жене бизнесмена. Они сняли шоу, из-за которого Полина очень сильно пострадала, у нее пошатнулось здоровье.

"У меня впервые в жизни случилась паническая атака. Я не знала до этого, что это такое. Когда мы находились в Турции, и вышли первые программы, я была в шоке. Как вот можно так говорить на всю страну! Я вообще не представляю!" — посетовала Диброва.

С того момента Полину не покидает ощущение тревоги. Диброва в ужасе от того, как в СМИ полощут ее доброе имя. "У меня по сей день руки трясутся, я переживаю. Я каждое утро боюсь взять телефон в руки и посмотреть, что там еще написали", — пожаловалась модель.