Белоусов доложил Путину о проведении учений "Запад-2025"

Владимир Путин во вторник появился на стратегических учениях "Запад-2025" в военной форме, передает ТАСС.

Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту о проведении учений. Глава государства отметил, что их цель - отработка защиты Союзного государства от любой агрессии.

Путин также осмотрел образцы вооружения и специальной военной техники, задействованных в военной операции на Украине.

Основной этап учений "Запад-2025" проходит в Нижегородской области на полигоне Мулино. Массированное применение беспилотной авиации и наземных роботов стало одной из особенностей учений "Запад-2025", сообщили в Минобороны.