Путин поблагодарил иностранных наблюдателей маневров "Запад-2025"

Владимир Путин поблагодарил иностранных наблюдателей за участие в учениях "Запад-2025". Президент России подчеркнул, что такое сотрудничество важно для укрепления доверия между странами. Активная фаза маневров завершилась 16 сентября.

Российский лидер отметил, что мероприятия учений "Запад-2025" проходят на 41 полигоне. Участие в маневрах принимают 100 тысяч военнослужащих.

Путин сказал, обращаясь к наблюдателям, что они смогли увидеть, как строит свою работу российская армия, основываясь на опыте использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте. Российский лидер попросил представителей иностранных государств передать самые лучшие пожелания своему военному и политическому руководству, передает РИА Новости.