Ольга Орлова назвала сумму, которая ей требуется ежемесячно: на эти деньги можно 5 лет жить

Ольга Орлова успешно совмещает карьеру и семейную жизнь. В феврале 2023 года она родила дочь от своего мужа, бизнесмена Валерия. Но в декрет бывшая "Блестящая" не уходила, после появления на свет наследницы Орлова продолжает вести шоу "Дом-2".

Орлова призналась, что муж уговаривал ее оставить работу и заняться семьей, но Ольга отказалась. У нее очень большие аппетиты, и супруг хоть и зарабатывает очень хорошо, но телеведущая не уверена, что он оплатит все ее хотелки.

"Сейчас дай мне каких-то больших денег в месяц, может, я тоже "месячишко" и посижу дома. Не хотела бы сейчас напугать своего мужа... Миллионов там десять. Я не знаю, что меня должно задержать дома", — разоткровенничалась Ольга в интервью Наташе Гасанхановой.

По словам Орловой, не всегда дело именно в финансах. Певица считает, что если человеку некомфортно заниматься домашним хозяйством, то не стоит и начинать. Мол, должна быть гармония в душе.

"Это не потому, что я не люблю свой дом и рвусь оттуда — сейчас там опять будут кудахтать: "Плохая мать! Только родила и дома не сидит!", — да нет!" — отметила бывшая солистка "Блестящих".

У Орловой еще множество нереализованных творческих амбиций. Она хотела бы стать ведущей еще одной телепрограммы, помимо "Дома-2".