Введение 19-го пакета санкций ЕС против России откладывается на неопределенный срок

Введение 19-го пакета санкций ЕС в отношении России откладывается на неопределенный срок. Об этом пишет издание Politico. Список новых рестрикций планировали представить уже завтра. Однако обсуждение решили продолжить. Камнем преткновения стал запрет на выдачу виз россиянам, а еще - нефтяной ультиматум Дональда Трампа. Сам же президент США начинает визит в Великобританию. Перед вылетом в Лондон он заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку для урегулирования конфликта на Украине.

Репортаж Петра Вершинина.