Общая протяженность ВСМ в России превысит 4,5 тыс. км

Развитие скоростного транспортного сообщения сегодня обсуждали в правительстве.

В стратегической сессии, кроме министров, приняли участие и главы регионов, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал премьер Михаил Мишустин, сейчас в стране строится крупнейшая опорная автодорожная сеть. Она соединит все субъекты. В приоритете - скоростные трассы, которые позволят кратно сократить время в пути. На их возведение в течение 6 лет будет направлено более триллиона бюджетных и частных инвестиций.

Еще один масштабный проект - первая в России высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Санкт-Петербург.

"Разворачиваются строительно-монтажные работы на пилотном участке, на остальных начаты подготовительные мероприятия. Планируемый маршрут составит 679 км. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения – порядка 400 км/ч. Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка", "Финист". Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них – они пользуются популярностью у пассажиров", - сказал Мишустин.

В будущем общая протяженность высокоскоростных железнодорожных магистралей в России превысит 4,5 тысячи километров. Они пройдут от Москвы до Минска, а также Екатеринбурга, Адлера и Рязани. И гармонично встроятся в уже существующий транспортный каркас страны. В ближайшие полгода все инициативы детально проработают и представят главе государства предложения по их реализации