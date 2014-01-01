Анастасия Костенко обнажила грудь перед посторонним мужчиной: а Тарасов этому и рад

Анастасия Костенко после неудачной пластики груди снова решилась на операцию. Участница конкурса красоты "Мисс мира — 2014" уверена, что импланты деформировались по ее вине.

Как рассказала сама модель, пластику она делала три года назад в Дубае у известного хирурга. Но через месяц забеременела. Анастасия родила сына и кормила его грудью, это и привело к осложнениям. Силиконовые вставки будто слиплись. Поэтому Костенко неделю назад решилась на повторную операцию.

Сейчас Анастасия дома и чувствует себя прекрасно. Она очень довольна результатом. Жена Дмитрия Тарасова даже опубликовала на своей странице в соцсети откровенное фото, сделанное в кабинете врача. Модель полностью оголила грудь перед мужчиной и сияла от счастья. Хирург, проведя осмотр, заверил супругу футболиста, что восстановление после операции идет по плану.

"6 дней после операции, осмотр Дмитрия Владимировича Мельникова, первая перевязка. Я в восторге! В этот раз реабилитация проходит легче, мягче, но это не отменяет бережного отношения и временных ограничений", — поделилась Костенко.

Муж модели тоже очень рад. Дмитрий встречал любимую шикарным букетом. Тарасов не скрывает, что считает свою жену идеальной.

Напомним, Дмитрий Тарасов женат в третий раз. При чем к своей нынешней супруге он ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель футболист встретил в ресторане и сразу влюбился. Анастасия родила спортсмену четверых детей.