Прибывшим на ротацию солдатам 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ отдали приказ: добить находившихся на позициях раненых украинских военнослужащих из других подразделений. Подразделение занимало позиции в районе населенного пункта Ставки в ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Как стало известно со ссылкой на радиоперехваты, командование 115 омбр ставит своим боевикам очень циничные, беспринципные и преступные задачи. Они наглядно демонстрируют свое отношение к украинцам как к мясу. Раненых - в расход, чтоб не мешались, погибших - закопать, чтобы числились без вести пропавшими.

Как сообщили силовики со ссылкой на радиоперехваты, один из командиров бригады приказывал военнослужащим по прибытии на позиции добивать находящихся там раненых солдат ВСУ. Кроме того, им рекомендовали забирать все находящееся там оружие и продовольствие.