Жителям столицы сообщили о наступлении осени

Понижение температуры и небольшие дожди ожидаются в Москве в середине недели. О приходе осенней погоды сообщил жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как сообщил синоптик "Вечерней Москве", летняя погода в столице была обусловлена действием антициклона. Теперь же на нее начинает влиять циклон с центром далеко от границы европейской части России. Ночные температуры станут постепенно повышаться благодаря облакам — естественному фактору, сохраняющему тепло земли.

Днем в среду, 17 сентября, температура несколько снизится - до 19-21 градуса Цельсия. Осадков в этот день не ожидается. В четверг, 18 сентября, днем до плюс 18-20 градусов, в пятницу ожидается плюс 16-17 градусов. А днем 20 сентября, в субботу, столбики термометров поднимутся до плюс 15-20 градусов.