Алексей Чумаков рассказал об атрофии ниже пояса после операции на позвоночнике

Алексей Чумаков попал в больницу в середине августа. Певца госпитализировали прямо с трапа самолета, когда он возвращался из отпуска. Во время отдыха за границей артист почувствовал сильную боль, поэтому они с женой Юлией Ковальчук решили срочно вернуться в Москву.

Чумакова прооперировали. Оказалось, что артист мог остаться инвалидом из-за халатного отношения к собственному здоровью. Медики пять часов бились, чтобы певец мог продолжить нормальную жизнь. Алексею на три позвонка поставили шесть титановых штифтов.

Спустя месяц певец рассказал, как себя чувствовал в тот момент. "Во-первых, это больно, но больно это бог с ним. А ты уже встать не можешь, потому что атрофия пошла. Самое главное, атрофия же происходит ниже пояса во всех смыслах слова", — поделился муж Юли Ковальчук.

Операция прошла успешно. Уже через четыре дня после выписки из больницы Алексей вышел на сцену, артист не стал отменять запланированный концерт.

"У меня в позвоночнике шесть штифтов, они такие крупные достаточно, в трех позвонках. Шесть штифтов титановых, специальный сплав, который не звенит. Их соединяют две 12-сантиметровые пластины", — объяснил Чумаков.

Сейчас певец чувствует себя хорошо и весь месяц активно гастролирует. Алексей дал два концерта в Санкт-Петербурге, выступил в Казани и на днях спел в Москве, передает "Пятый канал".