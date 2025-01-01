Трамп одобрил оплаченный Европой пакет военной помощи Украине

Европейские союзники США профинансировали первый пакет военной помощи Украине. В Вашингтоне передачу вооружений одобрили. Решение было принято после консультаций между Белым домом и руководством НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточняет, что администрация Трампа одобрила помощь, за которую платят союзники, в рамках инициативы Partners’ Unified Rapid Logistics. О том, что США и европейские страны достигли договоренности по новой схеме оказания помощи Киеву, Трамп объявил летом 2025 года.

Согласно новой схеме, поставки американских вооружений будут оплачиваться государствами Европейского союза. Ранее Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику.