Елена Товстик не сдержала эмоций, услышав, что о ней говорит Полина Диброва

Полина Диброва после сообщения о разводе с телеведущим нашла в себе силы дать откровенное интервью. Жена шоумена в беседе с Лаурой Джугелия представила свою версию событий. Полина призналась, что влюбилась в Романа Товстика.

При этом Диброва уверяет, что не уводила мужчину из семьи. Мол, проблемы в отношениях Романа и Елены были уже давно. Но, когда о связи Дибровой с женатым миллиардером прознала общественность, разразился скандал. Полина упрекнула жену Романа в том, что женщина вынесла личную драму на публику. Мол, из-за нее у всех возникли проблемы.

"Я понимаю ее прекрасно. Она убитая горем женщина. Если ей от этого станет легче, то я готова взять на себя этот удар. Пусть будет так! Ей нужно строить свою личную жизнь, ей нужно понимать, как она будет жить дальше", — заявила Диброва.

Полина нашла в себе силы извиниться перед обманутой подругой. При этом модель отметила, что Елена не так уж и одинока, как пытается это показать, мол, ее окружают дети и друзья, поддерживает даже Андрей Малахов.

Товстик уже посмотрела интервью разлучницы и не смогла промолчать. Многодетная мама тут же пожаловалась жене пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлане Сильваши. Плача, Елена записала голосовое сообщение, в котором негодовала, как Полина может говорить такие вещи.

Особенно жену бизнесмена задел монолог Дибровой, в котором она рекомендует Елене "почувствовать в себе силы" ради шестерых детей. "Человек забрал моего ребенка на Камчатку смотреть этих медведей… Путешествует с ними, когда еще суда не было по определению места жительства… Какая мать будет от этого счастлива?" — эмоционально высказалась Товстик.