ВС России продавливают последний рубеж ВСУ в ДНР

ВС России активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Луганской народной республике. Они перекрывают логистику ВСУ на позициях в районе Дроновки, сообщил о российском наступлении на последнем рубеже украинской армии украинский проект DeepState.

По данным портала, российские войска наступают со стороны села Серебрянка. ВС России активно применяют пехоту, которая проникает через позиции украинских бойцов.

Как сообщается, украинских военных ВСУ наиболее эффективно ограничивает работа российских беспилотников. Также ранее стало известно, что российские войска штурмуют позиции ВСУ на окраине Константиновки. Также российские подразделения атакуют украинские позиции за Нелеповкой и в районе Катериновки.