Хуситы объявили об ударе по Тель-Авиву баллистической ракетой

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" объявили об ударе по Тель-Авиву. Как заявил в эфире телеканала Al Masirah представитель повстанцев вооруженных сил Яхья Сариа, нанесен удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому объекту.

Сариа уточнил, что военную операцию провели ракетные войска йеменских вооруженных сил. Они использовали гиперзвуковую баллистическую ракету "Палестина-2". Атакован важный объект израильского противника, удар достиг своей цели.

Ранее стало известно об ударе израильской авиации по йеменскому порту Ходейда. В городе гремели взрывы, в районе порта вспыхнул сильный пожар.