Ростислав Ищенко о перспективах мира с Украиной: "Путина и Трампа для этого мало"

С каждой неделей, с каждым месяцем становится понятно, что у Дональда Трампа никакой стратегии по Украине, видимо, нет. Никакой дорожной карты. То он играет с европейцами, и кто-то кого-то обыгрывает, то он грозит пальцем Москве, то он делает заявление по поводу Зеленского, пытается его приструнить, но на самом деле Трампу все вроде бы подыгрывают, но за этим, похоже, ничего не стоит. Это ряд тактических шагов, каких-то ситуативных решений, грозных фраз, но дорожной карты и стратегии не просматривается.

Эту точку зрения с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Ростислав Ищенко, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня".

"Во-первых, отсутствие стратегии — это уже стратегия. Во-вторых, что касается Украины, да и Европейского союза в целом, а у кого она есть, эта стратегия? Вот что с ними делать? Ну, понятно, нам их надо победить. Как любая война заканчивается миром, мы видим какой-то мирный процесс после этого. Какой-то мирный договор. Обратите внимание, когда общались Путин с Трампом, то фактически Путин, как человек более опытный, который уже много десятилетий общается с нашими европейскими и украинскими коллегами, он ему изначально говорил: "Конечно, мы можем на эту тему поговорить, но толку все равно не будет". Ну вот, пожалуйста, Трамп с Путиным сели вдвоём, предложили стратегию. Вот вам дорожная карта, мирный процесс. Даже сразу на стол положили компромисс. Если вы не умеете, мы вам сразу самостоятельно сделаем. Ну и что? Чем это закончилось? Закончилось ничем. Нам сказали: "Нет, мы собираемся воевать дальше". А Трамп говорит о стратегии мира. Он говорит, что ему нужен мир на Украине. Если Украина, которая является теоретическим союзником Соединенных Штатов, пусть и опосредованным, но союзником Соединенных Штатов, на заявление своего старшего партнера о том, что нужен мир, говорит, что "нет, мы будем воевать", Европейский Союз (это вообще огромная банда союзников Соединенных Штатов) говорит "да, мы тоже с этим согласны, мы будем их поддерживать, а вы, проклятые отщепенцы-американцы, возвращайтесь в нашу тёплую компанию, и будем все вместе продолжать то, с чего начали", — какой может быть мирный процесс? Ещё когда Путин только собирался лететь на Аляску, говорили о том, что Путин и Трамп — это мало. Две стороны в процессе. Кто будет принять мирный договор с той стороны? Трамп? Нет", - полагает Ищенко.