Николаев заявил Проскуряковой о разрыве отношений прямо в аэропорту: "Я плакала всю дорогу"

Мэтр российской эстрады и его будущая жена Юлия Проскурякова познакомились в 2005 году. После концерта Николаева в Екатеринбурге 23-летняя начинающая певица решила дождаться исполнителя у служебного входа и передала ему диск со своими песнями.

Но композитор не спешил звонить талантливой артистке. Второй раз они встретились, когда Юлия прилетела на конкурс "Народный артист" в Москву. Но и тут ей не улыбнулась удача. Уезжая из столицы, девушка сама позвонила Николаеву, а он в ответ предложил встретиться.

Через полгода у Проскуряковой и Николаева случился первый поцелуй. Юлия влюбилась в композитора. Но он и виду не подавал, что чувства взаимны. Как вспомнила певица в интервью Наталье Подольской, будущий муж задумал одну подлость — решил устроить ей проверку.

Проскурякова первой сказала Николаеву, что любит его. Реакция мэтра смутила Юлию. "А он замер и говорит мне: "Зачем?"… Я испугалась и недели две мы не контактировали", — призналась артистка.

В итоге Игорь сам вышел на связь и предложил Юлии вместе провести отпуск, пригласил ее в Доминикану. Певица согласилась, они улетели на курорт и две недели прожили словно в раю.

"Возвращаемся обратно. Он летит из Доминиканы в Америку, а я в Москву. И мне в аэропорту говорит: „Слушай, ну, наверное, давай расставаться будем“… Я не помню, как летела, а это было примерно 11 часов. Я плакала всю дорогу", — поделилась Проскурякова.

Только когда Юлия приземлилась в российской столице, она узнала, что это был розыгрыш. В аэропорту ее встретила домработница певца, — Николаев распорядился перевезти вещи Проскуряковой в свою квартиру. Композитор решил, что они будут жить вместе.