Умер вице-премьер Кубы Кабрисас

В возрасте 88 лет умер вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас, занимавший пост сопредседателя российско-кубинской межправкомиссии. Об этом сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель 16 сентября.

"Очень печальные новости для Кубы в связи с кончиной дорогого товарища Рикардо Кабрисаса Руиса, образцового человека, посвятившего всю свою жизнь революции. Передайте его семье и друзьям наши самые искренние соболезнования и крепкие объятия в это трудное время", — написал президент Кубы в соцсетях.

Причина смерти не называется.