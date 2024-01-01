Переговоры о строительстве АЭС начались между Сербией и "Росатомом"

Госкорпорация "Росатом" и власти Сербии начали предметный диалог по проекту строительства АЭС. Об этом заявил "Известиям" сербский посол в РФ Момчило Бабич 17 сентября.

"Мы серьезно разговариваем с "Росатомом". Я думаю, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции. Я уверен в том, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае", — привели слова дипломата "Известия".

До 2024 года в стране действовал мораторий на строительство АЭС в стране.