"Слишком много ненависти": убийца Чарли Кирка объяснил мотив преступления

В США начался суд над Тайлером Робинсоном, которого подозревают в убийстве активиста Чарли Кирка. Прокуратура официально предъявила обвинения. Всего их семь, первый пункт - убийство при отягчающих обстоятельствах.

Слушания проходят в штате Юта. Робинсон предстал перед судьёй по видеосвязи. Мотив преступления он объяснил тем, что Чарли Кирк распространял "слишком много ненависти". Эти слова, сказанные родителям, зачитал прокурор. Власти считают, что Робинсон действовал в одиночку. Следующее заседание назначено на 29 сентября.

Чарли Кирк был сторонником Дональда Трампа, он неоднократно выступал против американской военной помощи Украине. Смертельное ранение активист получил во время выступления в университете Юты. Подозреваемого задержали на следующий день, помог в этом отец Робинсона, которому тот признался в преступлении.

