Корабль Cygnus XL запаздывает на МКС: возникла неожиданная проблема

Орбитальный грузовой корабль Cygnus XL опаздывает на Международную космическую станцию. Стыковку, запланированную на сегодня, отложили на неопределённый срок.

Ракету запустили с космодрома во Флориде в воскресенье. Это первый полёт космического аппарата, на его борту около пяти тонн грузов.

Что пошло не так, сейчас разбираются специалисты НАСА. Уже известно, что основной двигатель Cygnus XL- отключился раньше запланированного времени. Остальные системы грузовика работают в штатном режиме. Для опаздывающего корабля теперь рассчитывают альтернативные планы стыковки с МКС.