"Люблю свою Родину": Россияне активно заключают контракты с Минобороны

Бойцы спокойны, даже и не скажешь, что впереди у них штурм вражеских позиций. Так проходят тренировки военнослужащих, заключивших первый контракт с Минобороны. Инструкторы с опытом участия в СВО объясняют бойцам, как освобождать населенные пункты и как взаимодействовать друг с другом.

Полигон построен так, чтобы максимально смоделировать сложную для штурма местность. Повсюду простреливаемые участки, которые нужно постоянно держать под контролем. Бойцов учат работать в малых группах: двойках и тройках. Это самая эффективная тактика при штурме.

Новобранцы проводят на полигоне почти все время. Кроме тактики ведения боя их учат находить и обезвреживать взрывные устройства, оказывать первую медицинскую помощь, противодействовать беспилотникам - это пригодится на линии фронта.

"Наработка. Наработка. Каждодневные тренировки: утром, в обед, вечером. Бой в городе. Армейская тактическая стрельба. Бой в окопе. Бой в лесополосе", - перечисляет командир взвода инструкторов с позывным "Добрый".

Инструкторы разбивают новобранцев на группы в зависимости от их физической подготовки. Боец с позывным "Барс" занимался автомобилями. Но до этого успел отслужить в морской пехоте и в группе задержания Росгвардии.

"Такого опыта не было нигде до этого. Даже когда я срочную службу служил, там такого не было. Такой подготовки нигде не было. У меня все друзья туда ушли. Братья все там были. Все ушли туда. Ну, я люблю свою Родину, и тоже решил попробовать себя в деле", - говорит военный.

Тех, кто тоже хочет попробовать себя в деле, ждут в пунктах отбора на военную службу по контракту. Доброволец Даниил проходил срочную службу механиком-водителем. Надеется, что его навыки пригодятся.

"Я по своей жизни не скажу, что я самый смелый человек. Но когда наступает критическая ситуация, делаю выбор, который мне подсказывает сердце", - говорит он.

В пунктах отбора добровольцам разъясняют особенности предстоящей службы, рассказывают о выплатах и соцгарантиях.

"Люди продолжают прибывать на пункт отбора. Вот. Количество только увеличивается. Сохраняются льготы для членов семей военнослужащих. В первую очередь это поступление на бюджетной основе детей старшего возраста в учебные заведения среднего профессионального, высшего профессионального образования, а также в детские сады", - говорит Денис Мершиев, старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам предусмотрена дополнительная выплата - миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, заявку можно подать и онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.