Опубликованы переговоры экипажа Ан-24 за секунды до крушения

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о крушении самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области, где зафиксированы последние слова экипажа.

Согласно данным звукового регистратора, последними словами были "Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…". После этого запись обрывается. Диспетчер неоднократно пытался связаться с экипажем по радиоканалу, но безуспешно.

Крушение Ан-24 произошло 24 июля. Самолет выполнял рейс из Благовещенска в Тынду, он разбился в 15 километрах от аэропорта. На борту находились 42 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

Расследование катастрофы продолжается. Предварительные причины произошедшего - ошибка экипажа или сложные погодные условия. В МАК полагают, что пилоты могли перепутать системы выставления высоты.